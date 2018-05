The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “Es clave que la Cámara ayude a las empresas a exportar” Pablo de Gracia, nuevo presidente de la Cámara de Comercio, expone los nuevos retos en la nueva etapa de la entidad jueves, 10 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Alcoy, Pablo de Gracia, ha dejado claro en RADIO ALCOY claro cuál es el primer reto que debe afrontar la entidad en su nueva etapa: ayudar a las empresas a exportar. “Hoy en día, si la empresa quiere crecer, es imprescindible que mire a otros territorios”, afirma este empresario que desde el 28 de marzo está al frente de la Cámara. De Gracia reconoce que muchas empresas no tienen recursos para iniciar un proceso de internacionalización de ventas. Ahí es donde la Cámara “debe jugar un papel clave”, aportando los recursos de apoyo que puede ofrecer a través del Consejo de Cámaras valenciano o de la Cámara de Comercio de España. El nuevo presidente de la institución valora el acuerdo alcanzado por su predecesor, Enrique Rico, con la Cámara de Alicante para ampliar servicios a la comarca. “Se trata de acercar los servicios a las empresas de la zona”, puntualiza De Gracia. El presidente señala que la Cámara está "estabilizada" después de unos duros ajustes que han garantarizado su viabilidad.