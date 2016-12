The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGIA “Es difícil demostrar que tu producto es mejor que el de la gran marca” Café Barsel apuesta por generar cultura gastronómica en torno al café miércoles, 19 de octubre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/10/2016) Café Barsel es una empresa familiar con sede en L’Alqueria d’Asnar que a la calidad de sus productos añade un nuevo elemento diferenciador: el servicio. Por eso apuesta por la formación de profesionales de la hostelería, una herramienta con la conseguir la valoración del producto y sentar las bases de una cultura en torno al café. “Ofrecemos café de mucha calidad y es muy difícil demostrar que es mejor que el de la gran marca”, explica Juavi Basset, responsable de la empresa, quien refuerza sus palabras con hechos: ha obtenido el premio al mejor café expreso de la Comunidad Valenciana que concede el Foro Cultural del Café, con sede en Barcelona.