CAMPUS ALCOY Es física o química (en 4 minutos) El Campus de Alcoy de la UPV ha entregado este viernes los premios del concurso Muestra la Ciencia en Vídeo, que consiste en la grabación de un experimento relacionado con la física o la química en los laboratorios de los centros participantes viernes, 27 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Campus de la Universitat Politècnica de València en Alcoy ha hecho entrega, este viernes, de los premios de la sexta edición del certamen Muestra la Ciencia en Vídeo, el concurso que premia los mejores experimentos relacionados con la química o la física grabados en 3 o 4 minutos en el laboratorio del centro de estudios de los alumnos participantes. Todas las propuestas se alojan en el canal de Youtube del Campus, y están orientadas a alumnos de 3º y 4º de la ESO y ciclos formativos de Grado Medio, por una parte, y por otra para alumnos de 1º y 2º de Bachiller y ciclos formativos superiores. Los premiados El Salón de Grados Roberto García Payá ha sido el lugar escogido para celebrar este acto, organizado por el grado en Ingeniería Química bajo la programación de la Semana de la Ciencia y con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Begoña Cantó, jefa de estudios del Campus de Alcoy, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los concursantes y de realizar la entrega de premios, en una edición que, según sus organizadores, se ha caracterizado por la calidad de los vídeos presentados. En la categoría Bachiller, el primer premio ha recaído en la propuesta Figuras de Sal, del IES La Mola. El segundo galardón también ha reconocido la labor de dos alumnas de este centro de Novelda y su vídeo Seamos alquimistas. En la categoría de ESO, el primer premio ha sido para un experimento que muestra la extracción de la cafeína de una bebida energética (colegio San Juan Bautista de Alicante), el segundo para el vídeo titulado PIM POM, del IES Navarro Santafé (Villena), y el tercero de esta modalidad ha ido a parar a dos alumnos del Sagrada Familia Patronato de la Juventud Obrera (Valencia) por su apuesta por el experimento de separación por sublimación.