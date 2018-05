The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT "Es importante no ejecutar proyectos que afecten a la Font Roja" El presidente del consejo de protección del Parque Natural , Jordi Tormo, aplaude la sentencia que anula el plan Alcoinnova en La Canal viernes, 04 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (04/05/2018) El presidente del consejo de protección del Parque Natural de la Font Roja, Jordi Tormo en l’Hora del Medio Ambient, ha considerado positivo el freno a un proyecto con repercusión ambiental sobre el paraje. Ha valorado la resolución del TSJ que anula el plan de Alcoinnova en La Canal. Tormo apunta que la iniciativa de La Española ya generó debate en el seno en el consejo por su afección a la zona de amortiguación de impacto de la Font Roja y a la Red Europea de espacios protegidos Natura 2000. "Generaba debate y polémica. Limitar los impactos es importante como lo es no llevar adelante proyectos que puedan afectar al parque". La sentencia del TSJ es la segunda favorable a los intereses de los colectivos ecologistas. La primera, en 2015, la firmó un juez de Alicante para frenar el intento de La Española para apartar a Salvem El Molinar de las acciones legales contra el proyecto. El resto de fallos, hasta cinco, fueron favorables a la empresa. El primero, también en 2015, rechazó el recurso del Ayuntamiento a la declaración de Alcoinnova como Actuación Territorial Estratégica. Esa sentencia del TSJ fue ratificada en 2017 por el Tribunal Supremo. En 2016, el TSJ denegó la suspensión cautelar solicitada, por separado, por la Colla Ecologista La Carrasca y el Ayuntamiento. En diciembre de 2017 el TSJ rechazó el recurso municipal contra la aprobación del proyecto. Aquel fallo parecía que iba a despejar el camino a la iniciativa. El mismo tribunal es el que ha emitido sentencia ahora en sentido contrario, anulando el plan por su fuerte impacto ambiental.