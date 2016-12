The examples populate this alert with dummy content

ACTIVIDADES És l'hora del tren La Colla Ecologista La Carrasca plantea una agenda con tres propuestas para recordar los treinta años de reivindicaciones en defensa del tren Alcoi-Xàtiva-Valencia lunes, 07 de noviembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/11/2016)

AUDIO La Columna (08/11/2016) El tren Alcoi-Xàtiva-Valencia y sus reivindicaciones vuelve a hacer parada en la agenda local. La Colla Ecologista La Carrasca organiza una serie de actividades que pretenden recordar esta parte imprescindible de la memoria. Entre ellas, los "30 años de reivindicaciones y de promesas incumplidas" a través de una exposición de la Plataforma Salvem el tren que recoge fotografías de las mobilizaciones en defensa de la línea Alcoi-Xàtiva-Valencia. A la muestra, que se puede visitar desde el 2 de noviembre hasta el 3 de diciembre en el Mercat de Sant Roc, se añade la propuesta de una excursión desde Alboi/Genovés hasta la estación de Xàtiva. Será el domingo 13 de noviembre con salida desde el tren de Alcoi, a las 8.45 horas. Además, el Centre Ovidi Montllor acoge, el viernes 2 de diciembre a las 20 horas, la charla El tren Alcoi-Xàtiva-València:asignatura pendent, a cargo de Vicent Torres. Las actividades se incluyen dentro de la propuesta És l'hora del tren. Per la millora de la línia Alcoi-Xàtiva-València, de la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció.