“Es el partido con mayúsculas, el domingo si o si”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (06/10/2017)

Sin margen de error, así viaja el Alcoyano a Paterna para jugar en el Antonio Puchades ante el Mestalla. El encuentro llega en un momento muy delicado para el equipo de Galiana que necesita como agua de mayo la victoria para no verse abocado a una zona muy peligrosa de la tabla. Por el contrario , si el Alcoyano sigue con las estadísticas ante el Mestalla y consigue la victoria, los de Galiana no sólo ganarán tres puntos importantes, si no que además ganaran en confianza y autoestima. Es un partido muy importante no solo por los puntos si no por lo que puede suponer volver a reencontrarse con la victoria que no consigue desde la primera jornada.

El entrenador murciano no podrá contar con Ruso ni Cubero, el resto de la plantilla, están disponibles. Según ha dicho el entrenador el once inicial podría ir muy cercano al que terminó el partido ante el Mallorca, porque Alarcón mereció más minutos, recupera a Mariano Sanz que posiblemente sea titular con David Torres, Mario ya está recuperado y en el centro del campo Gato , Omgba, Lado o Ribelles tiene mucha competencia entre sí para jugar.

El partido será el domingo a las 18.00 horas y será dirigido por el colegiado catalán Barceló Roca. Desde las 17.45 horas que podrán seguir en directo en Radio Alcoy, en el 1485 om, app SER o esta misma página web.