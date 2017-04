The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA ALFÉREZ MORO Es posible innovar Los ‘negres’ de los Verdes presentan un ingenioso diseño basado en los guerreros nubios sábado, 22 de abril de 2017 Nunca Alcoy había visto una escuadra así. Una escuadra que aparece en los libros de pintura romántica, sobre todo de la escuela francesa, que en el siglo XIX hizo volar la imaginación de los genios en torno a la mítica fantasía oriental. Una escuadra original y auténtica creada por uno de quienes la ha disfrutado: el escuadrero David Jordà. Esta joya ha cerrado la Entrada del bando moro. Por si el traje no era suficiente, la escuadra se ha abrazado a la Corporación Musical Primitiva para saborear la incomparable L’Entrà dels moros, de Camilo Pérez Monllor. Poco más se puede pedir para bajar el telón de una memorable jornada festera.