EL CAFÉ DEL ALCOYANO "Es el primer campus de verano del Alcoyano" Sergio Porras y Julián Lerma, han hablado del primer campus de verano que organiza el Alcoyano, desde Premium Sport Café dentro de "el café del Alcoyano" jueves, 08 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/06/2017) Sergio Porras y Julián Lerma, han hablado del primer campus de verano que organiza el Alcoyano, desde Premium Sport Café dentro de "el café del Alcoyano". Coordinador y director deportivo de la escuela del Alcoyano han estado tomando este habitual café para hablar del campus que por primera vez, corre a cargo del Alcoyano y que se hace en verano. Además han hablado de la situación actual de los campus en Alcoy, ya que son tres los clubs que hacen este tipo de actividad y por lo tanto ha generado algún conflicto. Como siempre con la colaboración de Héctor Rua.