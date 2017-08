The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Es un orgullo haber formado a los primeros médicos de Castellón" Manuel Ricardo Bañó Aracil, profesor de Medicina de la Universidad Jaume I, apadrina la primera promoción del Grado en Medicina de Castellón martes, 01 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (31/07/2017) El médico de origen alcoyano Manuel Ricardo Bañó Aracil, profesor colaborador honorífico de la Unidad departamental de Medicina de la Universidad Jaume I, fue designado padrino de la primera promoción del Grado en Medicina de la Universitat Jaume I. "Para mí es un orgullo haber formado a los primeros médicos que surgen de esta universidad pública de Castellón". En la entrevista concedida a Hoy por Hoy habla de su trabajo y de la relación que aún mantiene con Alcoy.