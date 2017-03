The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO “Es un partido especial para mí” Pau Bosch, defensa blanquiazul, habló en rueda de prensa previa al encuentro que le llevará de vuelta a su casa, Lleida – El partido lo podrán seguir en directo desde las 17.45 horas en el 1485OM o en esta misma página web viernes, 10 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/03/2017) “Partido especial”, en esa calificación coinciden Toni Seligrat, el míster, y el defensa Pau Bosch, cuando hablan del encuentro que les espera ante el Lleida. Los dos, junto a Carlos Barreda y Mario Fuentes, formaron parte del equipo catalán. En el caso de Bosch, estuvo en el Lleida “desde los 12 años, en la primera plantilla estuve siete años. Es toda una vida, al Lleida siempre lo llevaré en el corazón pero ahora soy jugador del Alcoyano y defiendo este escudo. Es un partido muy especial para mí, vuelvo a casa, está mi familia, mis amigos y porque la situación del equipo es inmejorable y tenemos otra oportunidad de ponernos líderes y ponerle presión al Barça”. El partido se disputará a las 18h, y desde las 17.45h podrán seguirlo en el 1485OM o en esta misma página web. El Lleida es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta, ha logrado remontar los resultados que estaba obteniendo y es octavo con 41 puntos empatado con el Atlético Baleares y el Villarreal B que son los dos equipos que van por arriba en la tabla. Han sumado 20 puntos de 27 posibles. A pesar de estos datos, Bosch prefiere mirar a su equipo y asegura que “en esta segunda vuelta estamos intratables. Estamos muy bien en defensa, no encajamos goles, ofensivamente también aunque la semana pasada no conseguimos el gol aunque tuvimos ocasiones para ello. Creo que merecimos ganar”. Mario Fuentes ha salido de la enfermería y posiblemente entre en el once inicial, por su parte Bosch asegura estar “trabajando cada día para lo que decida el míster, estoy siempre a su disposición”. Y es que Seligrat ha dicho que si Fuentes no llegase, Bosch ocuparía su puesto en el centro de la defensa junto a Tomás Ruso. Por su parte el Alcoyano jugará a domicilio, y esta vez con césped natural, algo que agradecerán los jugadores blanquiazules. El Deportivo mantiene en la enfermería a Mario Arques, que esta semana ya ha empezado a correr, y a Miguel Bañuz, segundo portero. “Son de esos partidos que gusta jugar, por el rival, por el escenario y después porque he pasado más años de mi vida en Lleida que en Valencia”, asegura Toni Seligrat respecto al encuentro del sábado. A pesar de eso y de que hay muchos jugadores con un pasado en el equipo rival, el míster blanquiazul afirma que “los que nos conocen saben que iremos a intentar ganar, que es nuestra obligación”. El técnico valenciano explica que “el campo del Lleida tiene la particularidad que es de césped natural, que está en muy buen estado, es grande y eso a nosotros nos motiva y nos estimula. Nos gusta ese tipo de superficie, de escenario y de equipo”.