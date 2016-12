The examples populate this alert with dummy content

TURISMO "Es un placer poner en valor la Font Roja y Alcoy" Masía La Mota galardonada como Mejor Hotel Rural en los I Premios al Turismo Ser Viajeros de la Comunidad Valenciana martes, 20 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/12/2016) Los primeros Premios al Turismo Ser Viajeros de la Comunitat Valenciana han reconocido a la Masía La Mota como mejor Hotel Rural. La localidad de Morella acogió el pasado sábado la gala los premios organizados por Ser Viajeros, que destacan el trabajo del sector turístico. En nombre de Masía la Mota, Indira Amaya, agradeció el reconocimiento. "Estamos muy felices de recibir este premio. Para Edgar y para mí es un placer vivir y poner en valor la Font Roja y Alcoy". Los otros premiados fueron la localidad de Peñíscola a la promoción turística de un municipio, a Itinerantur como Mejor iniciativa de Senderismo y Espacio Naturales, Food Club en Valencia como Mejor Templo del Buen Comer y al Maratón Valencia Trinidad Alfonso como Premio al Evento de Turismo Deportivo. El cantante Keru Sánchez, colaborador de Los 40 Principales, amenizó la velada.