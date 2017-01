The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS “Es un viaje inmejorable” Juan Abad, vicepresidente de las Huestes Blanquiazules, ha explicado en Ser Deportivos la evolución de los inscritos en el desplazamiento para ver el Barça B – Alcoyano para el que todavía hacen falta alrededor de 15 plazas para fletar el autobús miércoles, 25 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (25/01/2017) Mini Estadi, liderato en juego, ese será el marco en el que se jugará el Barça B - Alcoyano el sábado 28 de enero a las 18h, disputa entre el primer y segundo clasificado. Muchas jornadas por delante sí, pero golpe de autoridad y de ánimos para el equipo que se lleve los tres puntos. Los de Toni Seligrat lograron en el minuto 86 ganar al filial blaugrana esta temporada 2016-2017 en El Collao con gol de Gato. Con esta previsión y con una remontada en la retina y en la memoria de los alrededor de 500 aficionados que subieron a El Collao en la última jornada, las Huestes Blanquiazules y el Deportivo Alcoyano han organizado un viaje para ir a Barcelona y disfrutar del duelo entre primer y segundo clasificado del grupo 3 de la Segunda B. En Ser Deportivos hemos hablado con Juan Abad, vicepresidente de las Huestes Blanquiazules, quien ha explicado que “igual apurando el viernes sí que llegamos a los 45 inscritos”. Cifra mínima para poder fletar el primer autobús, en la tarde del miércoles hay alrededor de 30 personas inscritas para el viaje. El coste es de 30 euros, incluyendo la entrada y el desplazamiento. Las reservas pueden realizarse en las oficinas de El Collao o en el teléfono 627 85 89 84. “Si al final llenamos el autobús a lo mejor ponemos algo de comida para la gente”, ha señalado Abad en Ser Deportivos quien ha asegurado que “el Mini Estadi es uno de los mejores estadios del grupo, a excepción de El Collao, claramente. La afición de El Collao es de las mejores que hay”. El vicepresidente de las Huestes ha destacado que “de ganar, el Alcoyano se pondría líder en solitario. Ir a Barcelona, ganarles en su estadio, creo que es un viaje inmejorable”, aunque Abad también es consciente de que “es un viaje ilusionante, pero son 30 euros, y no todo el mundo puede gastarse ese dinero en el fútbol”. A pesar de eso, el vicepresidente ha señalado la relevancia de este encuentro que él considera que “puede ser el partido más importante de la temporada, a excepción de los del play off”.