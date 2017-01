The examples populate this alert with dummy content

85 ANIVERSARIO RADIO ALCOY "Es una obra de la que estamos muy orgullosos" El consejero delegado de Dragados y Construcciones, Manuel Romillo, destacó en la inauguración del Fernando Reig los trabajos realizados- Su autor, el ingeniero Fernández Ordóñez, lo definió como "arco triunfal" jueves, 26 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (26/01/2017) El Fernando Reig ha pasado de ser el gran monumento y orgullo para sus constructores a un puente cuya clausura, por falta de mantenimiento, ha complicado el funcionamiento de la ciudad. Con motivo del 85 aniversario de Radio Alcoy, en Hoy por Hoy Alcoy hemos abierto nuestra fonoteca para recuperar las entrevistas radiofónicas de la inauguración del Fernando Reig, el entonces puente nuevo, el 27 de abril de 1987. Su autor, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos José Antonio Fernández Ordónez, explica que lo concibió como "un arco triunfal" y gran monumento para la ciudad. No se escatimó en gastos. La obra costó cerca de 1.000 millones de pesetas. Por sus dimensiones, casi 90 metros de altura, 276 de longitud, 17 metros y medio de ancho y sus 38 tirantes de acero, el consejero delegado de Dragados y Construcciones, Manuel Romillo, sacó pecho la noche de la inauguración. "Es una obra de la que estamos muy orgullosos". Son declaraciones realizadas a Radio Alcoy tras la apertura. Fue una jornada festiva a la que asistió el Ministro de Obras Públicas, Javier Sáez de Coscuyuela, quien destacó el "valor cultural y técnico de la obra". Las tres entrevistas íntegras forman parte de la programación especial emitida este jueves en Hoy por Hoy Alcoy y que conocemos de la mano del director de Radio Alcoy, Juan Jordá.