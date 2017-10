The examples populate this alert with dummy content

JAZZ CLUB EL MUSSOL Escenari mundial El quartet de la francesa Roxane Arnal ofereix un recital (dijous, 20.30 hores) abans de la cita amb el saxofonista nord-americà Harry Allen miércoles, 25 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (25/10/2017) El cicle de concerts del Jazz Club El Mussol reforça el seu caràcter internacional amb les dues properes actuacions. La primera, aquest dijous (20.30 hores) amb la francesa Roxane Arnal acompanyada per Baptiste Baylli, Ales Cessarini i Mariano Steinberg. També a la cafeteria Casablanca, el pròxim 5 de novembre (19.00 hores) actuarà el saxofonista nord-americà Harry Allen. Al programa d'aquesta quinzena escoltarem alguns avanços d'aquestes dues actuacions, així com del magnífic recital que van oferir el trio format per Juan Tamarit, René Dossin i Pep Soler.