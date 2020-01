The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Esclavas, Carrascal y Ricardo Pons, ganadores del concurso de belenes La séptima edición de esta gala tuvo lugar en el Centre Cultural Mario Silvestre con la actuación de la Coral Polifónica Alcoyana - La Asociación Aspromín ganó el nuevo premio a la originalidad miércoles, 15 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/01/2020) El colegio Esclavas, el Grup de Danses Carrascal y Ricardo Pons han sido los ganadores de la séptima edición del concurso de belenes organizado por la Asociación Belenista de Santa Rosa. Esclavas ganó en centros escolares seguido de Carmelitas y Sant Roc. En la categoría de entidades y filaes, tras el Grup de Danses Carrascal, segundo fue el comercio La Casa de Luna y tercero la filà Verds y en familiares tras Ricardo Pons, quedaron Remedios Pascual y Noemí Nácher. Hubo un nuevo premio en esta edición a la Originalidad para la Asociación Aspromín. Carlos Gran, portavoz de la entidad organizadora, valora la participación, de una veintena de belenes, una cifra que se ha estabilizado en los últimos años. La entrega de galardones tuvo lugar en el Centre Cultural Mario Silvestre y contó con la actuación de la Coral Polifónica Alcoyana.