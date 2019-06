The examples populate this alert with dummy content

COLEGIOS Esclavas gana el premio de dibujo de educación vial Los alumnos de 6º A de Primaria del centro tendrán como premio visitar el circuito Ricardo Tormo de Cheste martes, 11 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/06/2019) Los alumnos de 6º A de Primaria del colegio Esclavas han elaborado el cartel ganador de la octava edición del concurso de educación vial. Este diseño permitirá a la clase ganadora a disfrutar de un viaje al circuito Ricardo Tormo de Cheste. La temática del cartel es el peligro de la utilización del móvil mientras se conduce. Los concejales de seguridad, Raül Llopis, y el de educación, Alberto Belda, han dado a conocer el veredicto del jurado. Las obras participantes están expuestas en el vestíbulo del Ayuntamiento. El premio se han hecho entrega con la presencia de los concejales, los alumnos de la clase y representantes de la Policia Local, entre ellos su jefe, David Lerma.