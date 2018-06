The examples populate this alert with dummy content

I MILLA SOLIDARIA Esclavas SCJ unen el deporte con la solidaridad 400 personas participaron en la primera edición que organizó la Fundación Educativa ACI - Colegio Esclavas SCJ miércoles, 06 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Fundación Educativa ACI - Colegio Esclavas SCJ organizó el pasado domingo 3 de junio, la primera Milla Solidaria que contó con más de 400 participantes, una prueba atlética con la que se ha recaudado dinero para un proyecto solidario de la ONG de la Congregación, PROACIS. La recaudación de la carrera, incluido el dorsal 0, se destinará a la compra de material didáctico y escolar para el colegio San Francisco Javier de Guinea Ecuatorial. Se trata de uno de los proyectos que está llevando a cabo la ONG PROACIS, fundada por las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Dos de sus componentes, la Hna. Fina Martínez y la alcoyana Hna. Carmen Alberola participaron en la prueba y entregaron medallas y diplomas, a la vez que dieron a todos las gracias por su colaboración. En el aspecto deportivo, se disputaron ocho carreras distintas, alguna bajo una fina lluvia. Las cuatro primeras en clave escolar, para querubines y prebenjamines sobre 200 metros, benjamines sobre 400 metros y alevines sobre 600. La carrera protagonista, la Milla con 1610 m aproximadamente, contó con cuatro categorías: los sub'16, los sub'21, la categoría absoluta y los veteranos. La diversidad de corredores fue la nota interesante en la carrera, desde corredores veteranos que optaron por hacer el recorrido andando hasta corredores profesionales que pudieron comprobar sus marcas. Los ganadores en estas dos últimas pruebas fueron Ovidi Albert y Vicente Cardona en categoría masculina y Damaris Pedrós y Sari Calbo en la femenina. Antes de la entrega de trofeos, la organización agradeció la aportación a patrocinadores y colaboradores que hicieron posible la realización de la carrera. Para finalizar, se realizó una masterclass de zumba a cargo de Ana Tendero y Begoña Muñoz como broche de oro a una mañana solidaria y muy deportiva.