JÓVENES CREADORES "Escribo como vía de escape" El autor Eduard Miñana presenta su colección de poesía Mi oscuro viaje jueves, 16 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Jovenes creadores (14/02/2017) Mi oscuro viaje es el título de la obra que Eduard Miñana presenta en el ciclo de Jóvenes Creadores de Alcoy. El autor habla de sus orígenes con la escritura. "En mi caso fue por un desamor, como una vía de escape y de expresión". La publicación de su primera obra es, sin embargo, un acto de amor ya que es responsabilidad de su esposa. "Me sorprendió hace dos años. Fue recopilando mis escritos y sin decirme nada lo llevó al editor y como regalo de aniversario me dió el libro. Fue muy emotivo". Eduard Miñana, aunque sigue creando, tiene aparcada la publicación por el proyecto empresarial de impresión en 3 dimensión que le mantiene ocupado la mayor parte del tiempo.