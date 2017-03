The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Esculpint idees L'artista Moisés Gil visita Tragaluz per parlar-nos de la seua exposició, 'Intencions recíproques a l'espai i el volum', que acull la Fundació Mutua Levante fins el 18 d'abril jueves, 23 de marzo de 2017 Unes figures humanes que donen sentit a l'universalisme, o a l'universalitat. Aquesta és l'eina amb què l'escultor contestà Moisés Gil es presenta al món. Amb intenció d'arribar a tothom, en la seua lluita social, que és el seu major propòsit. En aquesta ocasió, i després d'un temps sense escoltar el seu nom a la ciutat, Gil exposa la mostra Intencions recíproques a l'espai i el volum a la Fundació Mutua Levante fins el 18 d'abril per reflexionar sobre el paper de l'ésser humà a la societat. El coneguem en profunditat, parlem d'aquest i de nous projectes, i aderecem amb agenda. Un programa per a tu.