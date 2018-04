The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ 'Escúpelo', el lado más negro del porno Hoy entrevistamos en Tragaluz al joven periodista Ismael López, autor de un libro que relata el lado más oscuro de la industria pornográfica, para la que él llegó a trabajar como redactor - El escritor estará este sábado en Alcoy para impartir una charla en el Àgora con motivo de unas jornadas dedicadas al feminismo jueves, 05 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (05/04/2018) Lo que nunca se dijo del porno ya está escrito. Es puño y letra del periodista y escritor Ismael López. El joven recoge en Escúpelo: Crónicas en negro sobre el porno en España parte de sus conocimientos como redactor para la industria pornográfica que, con tan solo 21 años, le hizo descubrir todo lo que se esconde detrás de este poderoso -y peligroso mundo-. La historia empezó con la entrevista a la actriz porno Amarna Miller, como él mismo recuerda. Después de esto, y de asistir a varios rodajes, decidió transformar lo que inicialmente parecía una promesa de trabajo seguro en un motivo de denuncia, y fue cuando escribió el libro que, por cierto, trae este sábado a Alcoy, a la Jornada Feminista organizada por Guanyar en el Àgora. La explotación sexual, el maltrato, la trata, la prostitución. Ismael desvela en una muy interesante entrevista cuáles son aquellas cadenas que condenan a las actrices que se esconden detrás de las cámaras a unas vidas de las que acaban sin poder salir.