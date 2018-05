The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Esencia musulmana El capitán de los Verdes y el abanderado de los Tariks encabezan el aluvión de sensualidad que inunda Muro en la Entrada de Moros domingo, 13 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La tarde del día que Muro dedica a su patrona, la Mare de Déu dels Desamparats, es mora. El bando de la media luna ha ofrecido un derroche de sensualidad, color e imaginación para combatir el brillante protagonizado por los cristianos el día anterior. Los Verdes han abierto la comitiva musulmana. Su capitán Carlos Pla, ha hecho realidad su sueño y también el de su madre. “Ella fue la que me animó a que realizase este cargo”, comentaba los días previos. Al capitán han seguido las escuadras de las filaes Llana, Moros del Rif, Marroks y Realistes. El cierre de la Entrada ha corrido a cargo de la bandera que ha tomado la filà Tariks en la persona de Aitor Bosch. 30 puntos de música han sonado en honor a los moros. En total, cerca de 2.000 personas han recordado el pasado musulmán de Muro. Tras las dos jornadas de desfiles, Muro remata el lunes sus fiestas de Moros y Cristianos con la batalla de arcabucería, en la que los festeros quemarán 200 kilos de pólvora. En la última jornada destaca la particularísima Ambaixada del tonell que enfrenta en clave de humor a las filaes Llana y Mare de Déu. El acto es a las 10.30 horas en la plaza del Ayuntamiento.