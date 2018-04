The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA ALFÉREZ MORO Esencia de ‘negres’ Un diseño de marcado carácter africano pone el colofón al lúcido desfile de la filà Magenta domingo, 22 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La filà Magenta ha cerrado la Entrada de moros con una escuadra de las que justifican por qué en Alcoy las formaciones especiales se denominan ‘de negres’, al menos hasta que la corriente de lo políticamente correcto lo permita. Este nombre hace referencia a las escuadras que a principios del siglo XX representaban esclavos del África subsahariana. Y esclavos del África negra han hecho su presencia en Alcoy con un diseño de Antonio Aracil. La base cromática del traje ha sido el tono crema. Las telas y las pieles se superponían para crear una vestimenta en la que no ha habido ni un solo centímetro de metal. La clave del diseño ha sido el maquillaje, así como el pelo natural del turbante de estos moros que han desfilado con la Corporación Musical La Primitiva. Sus 115 músicos han vuelto a deleitar con la inmejorable marcha mora L’Entrà dels moros, de Camilo Pérez Monllor. Difícilmente una Entrada puede acabar mejor de lo que lo ha hecho la de 2018.