TIRO CON ARCO Esfuerzo y precisión Manuel Candelas, presidente del Club Deportivo Santa Lucía, y el arquero alcoyano Daniel Bodí, han estado en Ser Deportivos para conocer mejor este deporte y el club martes, 20 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/12/2016) Alcoy cuenta con una escuela de tiro con arco, se trata del Club Deportivo Santa Lucía, que este año ha cumplido su 25 aniversario y el domingo 18 de diciembre celebró el XXI Trofeo de Navidad Santa Lucía, que es el más antiguo de la Comunidad Valenciana. Alrededor de 100 deportistas de varios puntos de España se desplazaron hasta el Polideportivo Francisco Laporta para disputar este campeonato a pesar del temporal de lluvia y aire. Con motivo de este trofeo y para conocer mejor al Club Deportivo Santa Lucía y a uno de sus arqueros, Manuel Candela, presidente del Santa Lucía y Daniel Bodí, deportista del club que este año ha logrado dos títulos, han estado en Ser Deportivos. Manuel Candela fue elegido presidente del club en el 2016, aunque lleva toda la vida en el mundo del tiro con arco y confiesa que es un deporte que le encanta. Ahora lleva varios meses lesionado y no entrena pero solía entrenar unas tres horas diarias y es que Candela explica que es un “deporte muy apto para los problemas diarios de la gente, es un momento de desconexión. Además, el tiro con arco admite a gente de todas las edades, desde los 7 años hasta los 90”. El presidente del Santa Lucía nos ha hablado también acerca del Trofeo de Navidad en el que varios de los arqueros del club han participado y ha afirmado que “cada año es un éxito, tanto en organización como en participación”. Actualmente este club cuenta con unos 15 arqueros que están compitiendo o que tienen la intención de hacerlo, uno de ellos es Daniel Bodí, un joven de 18 años que cursa 2ª de Bachillerato y que compagina sus estudios con su pasión que es el tiro con arco, y es que en el 2016 ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato de España Cadete de Tiro con Arco al Aire Libre y se proclamó campeón de la IV Copa Federación. Candela se refiere a Bodí como “Daniel es un chaval muy implicado en este deporte, muy inquieto, con ganas de mejorar cada día”. El presidente considera que Bodí “tiene un nivel bastante alto” y ambos nos han explicado que el año que viene va a competir en categoría junior aunque ya ha competido en algunos trofeos en esa categoría. Actualmente Bodí está realizando algunos ajustes y cambios para prepararse bien y dar el salto a junior. “A veces es mejor dar unos pasos hacia atrás para mejorar”, ha explicado en Ser Deportivos. “A los 5 años quise iniciarme, fui a la escuela y no podía con el arco, me dijeron que volviese un año después y desde los 6 años estoy tirando”, explica Bodí, quien ha contado que “la película de Robin Hood fue la que me hizo que fijara en el arco, iba haciendo arcos con varas de árboles y mi madre me dijo que iba a buscar una escuela de arco a ver si hay, y casualidad que en Alcoy hay una”. Aunque el tiro con arco empezó siendo un hobby para él, cuenta que “me lo pasaba muy bien en la escuela pero va pasando el tiempo y después quise entrar en competición para ver hasta dónde podía llegar”. Y en cuanto a la medalla de bronce lograda en el Campeonato de España, el arquero alcoyano señala que “el momento de la medalla es maravilloso, porque conseguir una medalla a nivel nacional es muy difícil y hay un nivel muy elevado en arqueros en España”.