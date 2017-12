The examples populate this alert with dummy content

CONCIERTO Esjava irrumpe en el Centre Cultural El grupo alicantino-valenciano aterriza con su música indie, pop y rock para hablarnos de los temas del día a día jueves, 30 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/11/2017) El Centre Mario Silvestre acoge, a partir de las 21.30 horas, el concierto del grupo Esjava. Los componentes, procedentes de distintas localidades de Alicante y Valencia y con más de diez años de experiencia a sus espaldas, presentan Donde mueren los miedos. El primer trabajo del grupo. Elefantes es el primer sencillo de este primer disco. Un tema, inspirado en el film Dumbo, que cuenta la historia de una persona que sucumbe al alcoholismo hasta perder el control de sí mismo. Nos lo cuentan esta noche, Esjava en un concierto que arranca a las 21 horas con un cóctel de bienvenida.