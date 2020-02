The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Esjava presenta el seu últim disc a Alcoi El grup interpretarà els temes de "Donde nace la luz" en un concert en el Centre Cultural-Comencen les funcions de "El Testament de Maria" viernes, 28 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (28/02/2020) Esjava elegeix Alcoi per donar a conèixer el seu últim disc Donde nace la luz. El Centre Cultural Mario Silvestre, aquest dissabte, serà l’escenari on el grup interpretarà temes de l’estrenat LP. En Tragaluz hem parlat sobre aquest nou projecte musical amb Alejandro Romera, Esther Ortega i Jorge Serra “Koki” –integrants del grup- i hem escoltat en directe la cançó Verte Bailar. El Teatre Calderón d’Alcoi acull aquest cap de setmana la representació de El Testament de Maria a càrrec de La Dependent. L’actriu Pepa Miralles i el director de l’obra Jordi Ballester han explicat com viuen els compassos previs a les funciones fixades per a aquesta vesprada, a les 20:30 hores, i per al diumenge a les 19:30 hores.