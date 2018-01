The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "España está a la cola en cuanto a reciclaje se refiere" Carlos Arribas, coordinador estatal del Área de Residuos de Ecologistas en Acción, visita l'Hora del Medi Ambient para analizar la importancia del reciclaje "puro", que pasa por el uso de compostadoras domésticas y comunitarias en domicilios con la implantación del quinto contenedor, el marrón viernes, 19 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (19/01/2018) Los nuevos tiempos implican nuevas formas para mantener contento al planeta. Entre ellas se encuentra el tratamiento de los residuos o el reciclaje, tema al que España ha llegado bastante atrasado. A escala macro, esta es una de las principales preocupaciones que existen, según Carlos Arribas, coordinador estatal del Área de Residuos de Ecologistas en Acción. Así lo ha dicho en la entrevista que ha concedido a L'Hora del Medi Ambient, en la que ha abordado otro tema de crucial importancia para la ciudad de Alcoy: la implantación del contenedor marrón, que implica la recogida separada de los residuos orgánicos reciclables. Un quinto depósito que, de entre los cinco modelos que propone, solamente da uno como válido, según Arribas: las compostadoras domésticas y comunitarias en domicilios. El reciclaje más "puro", el orgánico, pasa por la limitacuón del quinto contenedor a los ciudadanos concienciados: si no, advierte Arribas, será un fracaso.