EN JUEGO (2ª PARTE) ESPANYOL B 0-1 ALCOYANO El Alcoyano visita la Ciudad Deportiva Dani Jarque buscando sumar tres puntos - Síguelo en el 1485 OM o en esta misma web con Ismael Mayor, dirige Sheila García domingo, 10 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano debe hacer bueno el punto conseguido la pasada jornada ante el Villarreal B en El Collao, hoy frente el Espanyol B. M. 46 Gol de Braulio! ESPANYOL B 0-1 ALCOYANO CD ALCOYANO Once titular: Bañuz, Barreda, Navarro, Primi, Hermosa, Anaba, De Lerma, Nieto, Vicente, Lino y Braulio. Banquillo: Ortega, Omgba, Óscar Díaz, Felipe, Eldin y Rubio. La próxima jornada se disputará el domingo 17 de febrero a las 17 horas en El Collao ante el CD Ebro.