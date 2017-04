The examples populate this alert with dummy content

ESQUADRES ESPECIALS CRISTIANES Espectacle en estat pur Almogàvers, Andaluces y Navarros triomfen amb les segues formacions especials miércoles, 26 de abril de 2017 Les esquadres especials del bàndol cristià van sorprendre al públic amb dissenys guerrers. Antonio Aracil va dissenyar l'esquadra del capità dels Almogàvers. Santi Carbonell i Víctor Ferrer van signar la semple complexa proposta dels Andaluces. Michel Abiétar va crear, com tot el seguici dels Navarros, l'esquadra de l'alferes.