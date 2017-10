Espectacle de força

Amb un gran èxit de participants i públic s'ha celebrat aquest diumenge 22 d'octubre la “ Egyptian Race “ de Muro , cursa organitzada per la Regidoria d'Esports i per Actiesport Gestiona . Aquesta prova , sobre una distància de

8 km. és de les denominades d'obstacles , on la força , l'habilitat i la resistència són bàsiques per a poder finalitzar-la amb èxit.

Amb eixida i meta en el Camp del Patronat , els 402 participants s'han enfrontat a un circuit ràpid , però a la vegada molt tècnic i dur , on proves com les dunes , càrregues , arrossegaments , murs verticals , flying monkeys , anelles , barres paral.leles , pas suspès per piscina , etc... han posat a prova la capacitat física de tots els participants.

“ Espectacular , amb aqueixa paraula resumiria el vist aquest matí en l'Egyptian Race de Muro , ja que els participants i els nombrosos veïns que s'han acostat ha veure-ho han pogut gaudir d'un esdeveniment únic , on la constància , la capacitat d'esforç i els ànims del públic s'han barrejat per a crear un clima esportiu saludable i irrepetible “ , ens comentava el regidor d'Esports Kike Pascual.

La cursa ha estat composta per 7 tandes , on els participants s'han dividit depenent del seu nivell competitiu , sent les primeres tandes per als front squad i èlit , continuant després pels amateurs i populars. Resaltar que la prova de Muro és puntuable per al circuit de la Comunitat Valenciana i classificatòria per als nacionals ( OCRA ) i per al europeu ( OCR ), fet aquest que ha influït en el impressionant nivell dels participants , vinguts molts d'ells de diferents parts de la geografia espanyola.

Quant a les classificacions es refereix , la general ha sigut guanyada per Lluís Barbé (40:18) competidor català que recentment va disputar el campionat mundial a Canadà, seguit per l'esportiste de Miramar José Miguel Pericás ( 43:59) , acompanyats en el calaix per Juan Vicente Parra( 46:06 ).

Els llocs d'honor en categoria amateur han estat encapçalats per Amador Martínez , Ernesto Serrano i Pedro Lira , atletes d'un excepcional nivell i gran progressió.

Però la grata sorpresa l'han protagonitzada alguns dels atletes locals, que han finalitzat en posicions capdavanteres de la general , demostrant una exhaustiva preparació d'aquest esdeveniment. Víctor Pascual en primer lloc , secundat per Antonio Reig i Pachi Ferreiro han fet vibrar al nombrós públic present, sent ells els guardonats en categoria local.

Cal destacar també que malgrat l'alta i destacada participació femenina , ninguna d'elles va poder acabar la prova sense penalitzacions , per tant les que finalitzaren ho feren desqualificades.

“ Estem molt contents de l'alta participació local , tant de xiques com de xics , i això ens demostra l'alta implicació i les ganes de fer esport que tenen les noves generacions de mureres i murers , a més competint en una cursa com la d'avui on la diversió i la germanor ens han acompanyant durant tota la jornada “ , concloïa Kike Pascual.

Per finalitzar cal destacar el gran treball realitzat per tots els voluntaris, per part de Protecció Civil i la Policia Local de Muro , ja que sense ells aquests tipus d'esdeveniments no es podrien dur a terme.