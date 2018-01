¿Espejismo o realidad?

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (19/01/2018)

Galiana y los suyos pretenden darle continuidad a la gran victoria del Alcoyano en el Rico Pérez y que no sea un “efecto gaseosa”. Para ello el técnico murciano volverá a contar con Mariano que en el tipo de campos como Cornellà, puede ser calve. El delantero vuelve después de cuatro partidos sancionado y se puede considerar un refuerzo de invierno ya que entre sanciones y lesiones, ha pasado inadvertido la primera vuelta. Navarro no estará por lesión, es la única baja, pero por el contrario ya podrá contar con los recién llegados Poley y Mario Arques, el futbolista cumplirá su segunda etapa con el Alcoyano. El viernes fue presentado y estará disponible para el entrenador. Por primera vez en mucho tiempo Galiana tendrá que hacer lista de convocados.

El equipo ha trabajado a conciencia preparando un partido que se antoja complicado, ya que las dimensiones del terreno de juego no son muy grandes, por lo que el juego directo será la base del partido. Galiana ya podrá contar con el recién llegado Poley, que aunque no es un futbolista que este tipo de campos se le de bien por sus características, sí puede aportar mucho a balón parado. Tras la marcha de Koke, Miguel Bañuz volverá al once inicial y la duda en defensa será si mantiene o no a Álvaro García en el lateral u opta por Galas, puesto que no se espera una defensa de cinco en un campo de tan reducidas dimensiones. La altura será importante y no se descarta que Torres y Mariano formen la pareja de ataque, con Gato entre líneas.

El rival, llega a este partido sin su goleador que fue fichado recientemente por el Extremadura y en la tercera posición de la tabla. Es una de las salidas más complicadas que tendrá el Alcoyano en la temporada, aunque en ese campo ya han ganado tres equipos y empatado otro, por lo que no es imposible la victoria.

El encuentro será dirigido por el colegiado Pinto Herrera, del colegio tinerfeño. Choque te tendrá lugar en el municipal de Cornellà el domingo a las 18.00 horas, lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 Om, aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma web desde las 17.45 horas.