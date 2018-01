The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Espero estar a la altura” Uno de los preparadores físicos del Alcoyano, Joseto, que se ha incorporado al club hace unas semanas, ha sido nuestro invitado en Premium Sport Café para tomar “el café del Alcoyano” jueves, 04 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/01/2018) Con el recién llegado al Alcoyano, José Tomás, más conocido como “Joseto”, hemos hablado para conocer un poco más de este preparador físico que es mano derecha de Galiana y que ha compartido varios equipos con él, como Eldense, Lorca o su etapa en Uruguay. Se conocen a la perfección y hoy ha sido nuestro invitado en “el café del Alcoyano” como siempre desde Premium Sport café y con la colaboración de Héctor Rúa.