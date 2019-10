The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Espero estar mucho tiempo aquí” Pablo Carbonell ha sido nuestro invitado en “El café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 17 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (17/10/2019) El jugador de Alcoy del Deportivo, Pablo Carbonell, ha pasado por Ser Deportivos para tomar el habitual café. Un jueves más hemos estado en Premium Sport Café para conocer a jugadores del Alcoyano, en este caso un futbolista de la casa, con él , hablamos de su pasado en equipos como Alves B, Peralada, con el que vino a El Collao como capitán del conjunto catalán o la situación que vivió la pasada campaña con el Ontinyent y su desaparición. Tratamos de sorprenderle con algunos amigos que le hacen preguntas y le retan a hacer “algo diferente” con su pelo en caso de ascenso. No te pierdas la entrevista con Pablo Carbonell, con la colaboración de Héctor Rúa.