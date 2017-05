The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO "Espero que dos horas antes ya esté la afición ahí" Álvaro García ha sido el invitado en El café del Alcoyano, desde Premium Esport Café jueves, 25 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (25/05/2017) El jugador del Alcoyano Álvaro García ha sido el invitado de "El café del Alcoyano" que como cada jueves realizamos desde Premium Esport Café. Con el alicantino hemos hablado del partido decisivo del domingo y para atraer buenos recuerdos y sensaciones, hemos escuchado con él los tres goles que marcó en el play off de ascenso del Alcoyano que significaron subir a Segunda División. Unos recuedos que sirven para decir que "si se puede" y que hace falta que pasen otros 42 años para volver a subir de categoría. No tepierdas el programa con la colaboración como siempre de Héctor Rua.