SERVICIOS BÁSICOS Esquerra Unida pide que la gestión del agua de Muro vuelva a estar en manos del Ayuntamiento La petición se hace insistente a raíz del contencioso que actualmente enfrenta a la empresa encargada de la gestión del agua y al Ayuntamiento, al que pide que pague 69.000 euros - EU asegura que la concesionaria actúa de manera "opaca" y que existe "desequilibrio económico" por una gestión "poco clara" lunes, 04 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/06/2018) Esquerra Unida de Muro solicita que la gestión del agua vuelva a ser pública. La formación ha realizado un informe de viabilidad económica que apuesta por la remunicipalización del servicio del agua en Muro tras cinco años de gestión privada. El servicio de este bien básico ha generado muchas controversias en la localidad, entre ellas un contencioso por desequilibrio económico que actualmente está en el TSJ y que el Ayuntamiento acaba de recurrir. Así lo explica el concejal de Hacienda, de Esquerra Unida, Francesc Valls, cuyo objetivo desde que entró a formar parte del Gobierno, antes como alcalde ahora como regidor, ha sido la devolución de los servicios básicos a manos públicas: "La opacidad de la empresa ha provocado que no estemos de acuerdo con las cifras que han presentado, que demuestran que hay un desequilibrio económico, reclamando al Ayuntamiento que le tengamos que pagar la cantidad de 69.000 euros; nosotros no estamos de acuerdo y hemos 'pleiteado'. La primera instancia ha dado la razón a la empresa concesionaria, pero hemos recurrido". Valls defiende que la municipalización del agua es necesaria por los conflictos que ha generado y por el oscurantismo, dice, que provoca tener una gestión privada de cualquier servicio público. Todo esto sin olvidar el ahorro que supondría, tal y como arrojan las conclusiones del documento de Esquerra Unida, que deja constancia de la viabilidad existente en la remunicipalización: tomando las cifras más elevadas de gasto continúa generando un 4% de beneficio.