CD ALCOYANO “Esta semana somos más fuertes” Toni Seligrat, entrenador del Alcoyano, ha hablado en rueda de prensa previa al encuentro ante el Ebro en el que los blanquiazules contarán con dos jugadores más – El partido lo podrán seguir en directo desde las 11.45h en el 1485OM o en esta misma página web viernes, 07 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/04/2017) El Club Deportivo Alcoyano ha cosechado dos derrotas en las dos últimas salidas que ha tenido, esto se une a que los de Seligrat, de todas las visitas a césped artificial que han realizado esta temporada tan sólo han logrado una victoria y fue contra el colista, el Eldense, el pasado mes de febrero. Los blanquiazules juegan el domingo 9 de abril a las 12h en Zaragoza, ante el Ebro, en césped artificial, partido que podrán seguir en directo en el 1485OM o en www.radioalcoy.com El míster Toni Seligrat, ha explicado en rueda de prensa previa al encuentro, que “un campo de césped artificial y de dimensiones reducidas no motiva demasiado a mi equipo, pero es que al Ebro tampoco le gusta jugar en ese campo por eso han solicitado jugar en La Romareda”. El Ebro es el noveno clasificado del Grupo III de la Segunda B, además es el equipo menos goleado jugando como local, aunque también está entre los equipos menos goleadores de la tabla. El conjunto de Zaragoza tiene la baja de su defensa Martínez mientras que el Alcoyano cuenta con las bajas de Mario Fuentes y Mario Arques por lesión pero recupera a Antonio Navarro y al delantero Mariano Sanz. Seligrat asegura que “esta semana somos más fuertes que la pasada, tendremos a 16 o 18 jugadores en convocatoria, cuantos más somos, más fuertes somos”. Aunque Seligrat prefiere centrarse en la filosofía de partido a partido y no ir más allá, ha confirmado que, de cara a un futuro próximo "en la clausula del contrato pone que si hacemos play off o ascendemos tengo un año más". También ha destacado que para él es más importante lo a gusto que está en el club y la temporada que "estamos haciendo". El defensa Pau Bosch, ha sido el otro protagonista en rueda de prensa previa al encuentro, y aunque ha reconocido que no prefieren césped natural “porque es mejor también para los jugadores”, lucharán por los tres puntos para “seguir metiendo presión al Barça B como estamos haciendo durante las últimas semanas”. El jugador blanquiazul tiene claro que “vamos a luchar por el campeonato, estamos a cinco puntos y todavía hay 18 en juego”. En el partido de ida, en Alcoy, los de Seligrat ganaron 2-0, aunque por el contrario, el Alcoyano ha perdido en sus dos últimas salidas. Partido importante a falta de 6 jornadas para el final de la liga regular, en un fin de semana en el que el Badalona, el cuarto clasificado, recibe al líder, el Barça B, el domingo a las 18h.