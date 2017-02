“Esta temporada tiene que ser la del ascenso”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (23/02/2017)

Antonio Navarro, lateral izquierdo del Club Deportivo Alcoyano, natural de Novelda, está viviendo su cuarta temporada como blanquiazul y esta semana ha sido el invitado de El Café del Alcoyano en Premium Sport Café.

De naturaleza noble y con la timidez por bandera, en la entrevista ha dejado a un lado su parte tímida para dejar paso a la divertida para contarnos alguna que otra anécdota como por ejemplo la del viaje de ida a Cornellà de esta temporada ya que vivió uno de los momentos que pasarán a su memoria dentro de su carrera futbolística. “Paramos a comer, acabamos y yo fui al aseo, y cuando salí de allí no había nadie. Salí corriendo y vi al autobús que ya se había marchado, no han contado ni nada. Llamé a Álvaro, avisó, dieron la vuelta y vinieron a por mí. Menos mal que llevaba el móvil porque ahora mismo con las nuevas tecnologías no nos sabemos casi números”, ha explicado Navarro en el Café.

El defensa también ha recordado sus inicios como futbolista y cómo llegó al Alcoyano. Es su cuarto año como blanquiazul y ha señalado que “desde que estoy aquí no hemos jugado ningún play off. Esta temporada no sólo tiene que ser la del play off, sino la del ascenso”.

Navarro es uno de los jugadores más antiguos y veteranos de la plantilla y además forma parte del `comando´, integrado por Gato, Álvaro, David Torres, Ángel y él mismo, los cinco comparten coche para ir y volver de los entrenamientos ya que todos viven cerca. El defensa ha hecho balance de sus años en el Alcoyano. “Los tres primeros años han sido bastante parecidos, hemos quedado en la misma posición a final de temporada...ahora se ha hecho un gran proyecto, esta temporada, hay un grupo excepcional, además de grandes jugadores y buenas personas y eso se está notando. El míster está llevando el vestuario de maravilla, esto influye en los resultados”, ha concluido Navarro.