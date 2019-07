The examples populate this alert with dummy content

INCENDIO FORESTAL Estabilizado el incendio de Beneixama, que podría haber sido intencionado El incendio ya no tiene llama- Se ha desalojado a 90 personas- Ha afectado hasta el momento a 850 hectáreas martes, 16 de julio de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (16/07/2019) El incendio de Beneixama se ha dado por estabilizado, según ha informado este medio día el President Ximo Puig, que ha visitado el Puesto de Mando Avanzado habilitado en la zona y que ha confirmado que se ha abierto una investigación para determinar si el fuego ha sido intencionado. Es sintomático que haya habido pequeños incendios en los últimos días en esta comarca y hay fundadas esperanzas en alcanzar el origen del fuego", ha explicado Puig. Por el momento, la superficie afectada es de entre 850 y 900 hectáreas, se ha desalojado a casi 90 personas y 40 casas permanecen controladas por su proximidad al fuego. No obstante, no hay heridos y tampoco se han visto afectadas las viviendas de la zona, en su totalidad, casas de campo. Puig también ha confirmado que, una vez se dé por extinguido el fuego, se convocará la mesa postincendio para acelerar al máximo la recuperación de la zona boscosa. La próxima reunión de coordinación está prevista para las 18 h. Evolución favorable Desde primera hora de la mañana se han incorporado los medios aéreos de la Generalitat Valenciana, Gobierno central y de Castilla La Mancha, mientras que sobre el terreno continúan trabajando 61 medios terrestres, además de 120 militares de la Unidad Militar de Emergencias. Durante la noche los trabajos de extinción han evolucionado con normalidad con los medios terrestres: once unidades de bomberos forestales de la Generalitat, doce autobombas, 11 vehículos del Consorcio de Bomberos de Alicante, 56 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), siete brigadas de la Diputación de Valencia y 3 capataces, así como voluntarios de Alcoi y Salinas. Para este martes está activado el riesgo extremo de incendios forestales en parte del litoral de la provincia de Alicante y bajo en el resto de la Comunitat Valenciana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ayer hizo mucho calor en la zona del incendio, con máximas que superaron los 35 grados, pero este martes se espera un descenso de las temperaturas en el interior de Alicante y las temperaturas rondarán los 30 grados.