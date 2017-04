The examples populate this alert with dummy content

CAFÉ DEL ALCOYANO “Estamos arriba por méritos propios” Pau Bosch ha tomado el Café del Alcoyano desde Premium Sport Café – Las Huestes Blanquiazules han organizado un viaje al Rico Pérez para presenciar el encuentro entre el Hércules-Alcoyano jueves, 20 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/04/2017) Con varios meses a la espalda como jugador del Deportivo Alcoyano, Pau Bosch ha visitado de nuevo el Café del Alcoyano. En esta ocasión con bastantes minutos vistiendo la elástica blanquiazul. “No gusta entrar en el equipo por la lesión de un equipo pero siendo así lo intento aprovechar. Intento hacerlo lo mejor posible. Quiero lo mismo que todos mis compañeros, que el cuerpo técnico, que la directiva, que la ciudad, que es subir y que el Alcoyano esté en Segunda A”, ha señalado el defensa catalán. El Alcoyano va partido a partido y el Hércules es el principal pensamiento de la plantilla y del cuerpo técnico. El conjunto alicantino no está pasando por su mejor momento ni deportivo ni institucional, a pesar de ello, Bosch ha indicado que “no hay que olvidar que el Hércules, salvando los filiales, quizá es el equipo con más presupuesto de la categoría, ya sólo por eso está claro que tiene un muy buen equipo, eso sumado a que es un derbi, a que el equipo pequeño que es el Alcoyano está por delante, eso a ellos les debe doler y saldrán con ese plus de tratar reivindicarse, demostrar que son mejores. Nosotros tenemos que jugar a lo que sabemos y hacer valer que estamos delante por méritos propios”. Con la mirada puesta al domingo un día antes de marchar a Alfàs del Pi para la concentración organizada desde hace semanas por parte de Seligrat, Bosch ha contado cómo se vivió en el club la derrota frente el Atlético Saguntino el viernes 14 de abril en El Collao. “Fue duro. A pesar de eso seguimos siendo fuertes en El Collao. Al día siguiente lo hablamos y hay que ver la realidad. La derrota en algún momento tenía que llegar, y mejor ahora que en los partidos de play off que puede suponer que nos eliminen”. VIAJE ORGANIZADO Para el partido ante el Hércules, las Huestes Blanquiazules organizan un desplazamiento para presenciar en el Estadio José Rico Pérez el encuentro entre el Hércules y el CD Alcoyano. El coste del viaje es de 13 euros, precio de la entrada al partido, ya que las Huestes subvencionan el autobús. Para que se lleve a cabo la iniciativa han de ser mínimo 25 personas apuntadas. Para reservar la plaza hay que llamar al 653383816. La salida se realizará el mismo domingo 23 de abril desde el campo de El Collao a las 15.45 horas.