CD ALCOYANO “Estamos capacitados para ganar al Barça B” Manuel Gato, autor del gol que le dio la victoria al Deportivo Alcoyano en El Collao ante el filial blaugrana en la ida, ha hablado en rueda de prensa previa al partido – El encuentro podrán seguirlo en el 1485OM o en esta misma página web desde las 17.45h viernes, 27 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/01/2017) “Partidos de los que gusta jugar”, así ha calificado el míster del Alcoyano, Toni Seligrat, al encuentro que les espera el sábado 28 de enero a los suyos en el Mini Estadi ante el Barça B. El Deportivo ha salido el viernes en autobús hacia Barcelona, donde hará noche antes del encuentro ante el filial blaugrana, del que Seligrat ha asegurado que “el partido tiene todos los ingredientes para calificarlo como uno de los partidos de la temporada. Llega muy pronto, quedan muchos partidos para acabar. Todo indica que el desarrollo del encuentro no va a condicionar ni las posiciones ni la liga, porque queda muchísimo, pero somos rivales directos, primero contra segundo, campo extraordinario, liderato en juego, incluso el gol average…todo es importante en este partido”. El Barça B tiene muchos puntos fuertes, uno de ellos el control del balón, para Seligrat el filial blaugrana “es el mejor equipo de la categoría con balón”, además ha explicado que “en directo he visto al Barça en tres partidos, de esos tres encuentros metieron siete goles, seis de ellos fueron a pelota parada. A ellos se les hace daño a pelota parada, pero ellos a los otros equipos también. El balón parado es un factor clave en los partidos”. Marc Martínez y Carlos Barreda tras varias semanas de baja vuelven a la convocatoria mientras que están las “bajas de Mario Arques y Salomé, Joan Francés irá con el juvenil pero el resto están bien, están situación de jugar”, ha indicado Seligrat, quien no desvelará la incógnita de quién ocupará la portería blanquiazul en el Mini hasta el sábado, pero tiene claro que “si pasa cualquier contratiempo la portería está bien cubierta”. En juego está el liderato, si gana el Barça B se pondría a cinco puntos del Alcoyano, mientras que si ganan los de Toni Seligrat lograrían ponerse líderes a un punto del filial blaugrana. Partido importante y especial el que se jugará en el Mini Estadi y en el que habrá presencia de la hinchada blanquiazul con ese viaje organizado por las Huestes y el club en el que alrededor de 45 personas viajarán. Reencuentro de Miguel Bañuz con el Barça B ya que ha estado muchos años formándose en La Masía y también reencuentro de la familia del Alcoyano con Alfaro, ex alcoyanista que se marchó al Barça B el pasado verano. Manuel Gato, autor del gol que le dio la victoria a su equipo en la ida ante el Barça B en El Collao, también ha pasado por sala de prensa asegurando que el equipo “está capacitado para ganarle al Barça B”. El jugador blanquiazul vivirá un partido especial, aparte de por las condiciones y posibles consecuencias del encuentro, porque el sábado es su cumpleaños y ha dicho que “el mejor regalo sería ganar”. Gato también considera que es pronto para que el partido sea determinante pero es consciente de que “es importante y especial, vamos con el objetivo de ganar”. En Barcelona también de la relevancia del encuentro y por eso desde el filial blaugrana y con colaboración de algunos jugadores de la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona, entre ellos Gerard Piqué, han puesto en marcha una campaña para que la afición asista al Mini Estadi.