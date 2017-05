The examples populate this alert with dummy content

ESPACIO ÁGORA ¿Estamos en ciberguerra? El experto en seguridad informática de la UPV Luis Samblás analiza las claves del ciberataque que ha puesto en jaque a más empresas e instituciones de 140 países jueves, 18 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (17/05/2017) El mundo ha quedado trastocado por el masivo ataque informático que ha afectado a empresas e instituciones de más de un centenar de países. El experto en seguridad informática de la Universidad Politécnica de Valencia, Luis Samblás, analiza las claves por las que el gusano se va expandiendo por las redes encriptando la información de los equipos y reclamando pagos por el rescate. Samblás, como explica en la Mesa de expertos del Espacio Ágora de RADIO ALCOY, no tiene duda de que estamos ante una nueva forma de guerra, con gravísimos daños a escala global. El experto confía en que este ataque sirva para concienciar a las empresas de la necesidad de reforzar las medida de seguridad informática.