SER DEPORTIVOS “Estamos consiguiendo mantener el alumnado” Roberto Botella, presidente del Judo Club Alcoi y Pau Botella, director técnico de la escuela del club han estado en Ser Deportivos para hablarnos sobre esta entidad que congrega 180 deportistas viernes, 23 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (23/12/2016) El Judo Club Alcoy, tras celebrar en 2015 su 50 aniversario, es una entidad que cuenta con 180 deportistas, entre los que acuden a sus instalaciones de la calle Oliver, en los cuatro colegios en los que imparten clases y también en el Eduardo Latorre, que este año como novedad están dando clases durante todo el año, incluso, clases de iniciación desde los 6 años. Roberto Botella, presidente del Judo Club Alcoi y Pau Botella, director técnico de la escuela del club han estado en Ser Deportivos para hablarnos sobre esta entidad. Pau Botella destaca la iniciativa de las clases en el complejo Eduardo Latorre porque “la Zona Norte congrega el 50% de la población de Alcoy y es importante que el judo esté presente allí”. En junio ofrecimos a los hijos de los clientes que practicaran judo y fue muy positivo, esto nos hizo tirar hacia adelante y ya tenemos 16 niños. A medida que pasen los años, suponemos que irá creciendo, iremos separándolos en clases. Estamos muy contentos en este aspecto”. El director técnico de la escuela cuenta que “todos funcionamos con el mismo proyecto deportivo, tanto en nuestras instalaciones, como en los colegios y en el Eduardo Latorre. Tenemos monitores titulados que se han formado en Valencia. Nos basamos en los mismos objetivos, todos seguimos los mismos ideales que tiene el judo”. Roberto Botella, ha hablado sobre tres de los judocas del club que él preside, como son Adrián Sanchís, Gaizka Porras e Iker Gómez, que son los que más están destacando y están participando en competiciones importantes y que el objetivo final es llegar al Campeonato de España. En el caso de estos tres judocas, Botella explica que “estamos consiguiendo mantener el alumnado durante años. Los tres llevan desde los cinco años con nosotros. Hay que darle la enhorabuena a ellos y a sus padres por confiar en nosotros”. Desde el Judo Club Alcoy han querido felicitar las fiestas navideñas de una forma original y que está muy de moda, con un mannequin challenge que pueden ver en este enlace.