FOCUS PYME "Estamos cumpliendo con el objetivo de coser y vertebrar el territorio" El conseller de Economía Sostenible y Sectores Productivos, Rafael Climent, asiste a la jornada en el Ágora en la que coinciden la industria 4.0, smart city y economía social martes, 14 de noviembre de 2017

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (14/11/2017) Más de 200 personas han participado en el Focus Pyme celebrado este martes en Alcoy organizado por la conselleria de Economia Sostenible-IVACE, el CEEI Alcoy-Valencia y el Ayuntamiento de Alcoy. El Espai Àgora ha desarrollado un completo programa de sesiones informativas y de networking dirigidas a informar, asesorar y compartir experiencias sobre lndustria 4.0, smart city y economía social. El conseller de Economia Sostenible, Rafa Climent, ha reconocido sentirse satisfecho con la evolución del Focus, "porque hace tres años era un macro-evento en Valencia y este año hemos celebrado 23 focus en 29 comarcas. El territorio es fundamental en nuestras políticas. Coser el territorio es prioritario". La jornada de hoy se enmarca dentro de los encuentros territoriales que tanto el IVACE como los Centros Europeos de Empresas Innovadoras están celebrando por toda la Comunitat “con el fin de dinamizar a todo el emprendimiento innovador bajo la misma marca” ha señalado Júlia Company, directora general del IVACE Acompañada del alcalde de Alcoy, Antonio Francés y el director del CEEI Alcoy-Valencia, Jesús Casanova, han sido los encargados de inaugurar este encuentro de emprendedores en el que han participado una amplia muestra del ecosistema emprendedor de las comarcas centrales. Júlia Company se ha mostrado “satisfecha” por la acogida que ha tenido el encuentro al tiempo que ha animado a los asistentes “a participar en eventos como el que se celebra hoy en Alcoy, porque es el lugar idóneo para detectar nuevas oportunidades de negocio y generar sinergias entre todos los asistentes”. Focus Pyme y Emprendimiento L´Alcoià-Comtat-Foia de Castalla está dirigido a empresarios consolidados y emprendedores que están planteando poner en marcha un nuevo negocio “y la temática escogida, la industria 4.0, es común denominador a las acciones que desde el IVACE apoyamos dentro de nuestro Plan de I+D+i Empresarial”. En este sentido la responsable del IVACE ha remarcado que uno de los compromisos adquiridos por el conseller Rafa Climent ha sido favorecer la digitalización de las empresas de la Comunitat para ganar en competitividad. “Desde el IVACE- ha señalado Company- hemos destinado en 2017 un total de 9 millones de euros para apoyar proyectos 4.0, hemos puesto en marcha la Agenda industria 4.0 de la Comunitat en colaboración con todos los agentes del sistema valenciano de innovación y a través al convenio suscito con el Ministerio hemos facilitado a 30 empresas de la Comunuitat participar en la convocatoria ACTIVA Industria 4.0 , siendo la comunidad autónoma con mayor número de empresas acogidas a este programa”. Por su parte el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha destacado la importancia de Alcoy y toda la zona como núcleo industrial relevante de la Comunidad Valenciana, así como la segunda área industrial de España en importancia según la última encuesta del INE de áreas industriales. “Apostar por la innovación y la Smart city es clave para seguir siendo un núcleo industrial de primer orden en el ámbito autonómico y estatal, y eso lo debemos conseguir con acciones que impliquen a todos: ciudadanos, instituciones y empresas” Por su parte, el director del CEEI Alcoy-Valencia ha destacado que este año se han organizado 23 eventos Focus Pyme y Emprendimiento por diferentes comarcas de la Comunitat Valenciana. Según ha detallado Casanova, “el de Alcoi es el número 20, y aun quedarán 3 más hasta final de año, que tendrán lugar en Xàtiva, Vinaròs y Utiel. Esperamos cerrar el año con más de 2.000 asistentes a los eventos Focus Pyme, entre emprendedores y empresarios”. Focus Pyme es un foro empresarial que ofrece a los emprendedores la posibilidad de ampliar su red de contactos, encontrar soluciones a los problemas que se les plantean y crear oportunidades de colaboración con el resto de asistentes. Es una iniciativa promovida por la Generalitat Valenciana, a través del IVACE, dentro de su política de apoyo al emprendimiento y la pyme, cofinanciada por el fondo FEDER de la Unión Europea. Este año se han organizado 23 encuentro territoriales de Focus Pyme y Emprendimiento en los que se espera que asistan más de 2.000 personas entre emprendedores y empresarios. El IVACE ha destinado en 2017 un total de 9 millones de euros para apoyar acciones dirigidas impulsar la transformación digital de las empresas.