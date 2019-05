The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Estamos con más ganas que nunca” El delantero del Deportivo, Rubén López “Rubio”, es el invitado en “El café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 09 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (09/05/2019) Con uno de los jugadores más queridos de la afición hemos estado hablando desde Premium Sport Café tomando “El café del Alcoyano”. De la situación actual del inminente futuro y sobre todo de su persona, hemos hablado con el delantero que vuelve a marcar goles desde la llegada de Barrera. No te pierdas todo lo que hemos conversado con el delantero alicantino.