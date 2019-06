The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO "Estamos obligados a estar arriba" El entrenador del Alcoyano, Vicente Parras, es nuestro invitado en "el café del Alcoyano" desde Premium Sport Café jueves, 20 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/06/2019) Después de su presentación el pasado lunes, el entrenador del Alcoyano, Vicente Parras acepta la invitación de Radio Alcoy para tomar el tradicional "café del Alcoyano". Con el técnico, hemos hablado de diferentes temas que hay encima de la mesa como la cantera, la decisión del club por él y no por Porras, del tipo de juego que le gustas y le hemos conocido un poco más. Parras tiene 43 años y es licendiado en Derecho, un día tomo la decisión de ser entrenador y su vida cambió. Un programa desde Premium Sport Café con la colaboración de Héctor Rúa.