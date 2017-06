The examples populate this alert with dummy content

ESPORT EN 3D “Estamos recuperando la antigua esencia” Alberto Belda y Miguel Juan Reig, concejal de Deportes y Director del Centro de Deportes, hacen balance de la 6ª edición del Esport en 3D en Ser Deportivos lunes, 12 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/06/2017) Alberto Belda y Miguel Juan Reig, concejal de Deportes y Director del Centro de Deportes, respectivamente hacen balance de la 6ª edición del Esport en 3D una vez finalizado este evento denominado “la fiesta del deporte local”. Ambos coinciden en que la afluencia de público ha sido notable y que la participación, sobre todo de escolares, hace que el ambiente sea ideal. Junto a eso, se intenta recuperar la antigua esencia de las anteriores 24 horas y es por ello que en esta edición hubo partidos hasta las cinco de la madrugada de la noche del viernes al sábado. Repasa todo lo que han dicho en el programa de hoy.