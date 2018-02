The examples populate this alert with dummy content

METEOROLOGIA Estampa navideña en la comarca A estas horas, dos carreteras, la de Bocairent al Baradello y Alcoy -Font Roja son las únicas cerradas, aunque la circulación presenta dificultades en más puntos de la comarca viernes, 02 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La nieve hace recuento a estas horas de su paso por Alcoy y comarca. Continúa nevando en Agres y Benimassot. A estas horas, según informa la Dirección General de Tráfico, la carretera de Bocairent al Baradello y la de Alcoy a la subida a la Font Roja permanecen cortadas. En otros municipios del Comtat y la Foia, algunas carreteras están abiertas pero Emergencias recomienda circular con precaución por el hielo. Es el caso, por ejemplo, del tramo entre Margarida y la Vall de Ebo, la carretera de Xixona a Benifallim por Torremanzanas, la CV-770 en Benasau y la CV-778 de Relleu al Puerto de Todons. En el mismo estado se encuentra la conexión por carretera Barranco de la Batalla- Villajoyosa y la CV-80 de Onil, además de este último municipio con Banyeres de Mariola. También se recomienda precaución por hielo en la carretera entre Ibi y Tibi. Ha nevado en torno a los 500 metros de altitud después de una noche de lluvia que ha impedido que la nieve cuajase en las calles de la mayor parte de núcleos urbanos, lo que ha evitado numerosos problemas. Banyeres ha retrasado el inicio de las clases a las 10 de la mañana y el colegio Virgen de los Dolores de Benilloba, que recibe alumnos de 13 municipios, ha sido el único que ha suspendido clases. Las precipitaciones, en forma de nieve y agua, han rebasado los 30 litros en buena parte de la comarca. En Alcoy han quedado suspendidas las actividades deportivas previstas para el fin de semana en el polideportivo.