MONÒLEGS D'ALCOIANÍA "Están locos estos alcoyanos" Hermógenes Llopis y Paco Agulló nos trasladan a la aldea gala de Asterix y Obélix para desvelar el origen blanquiazul de sus creadores sábado, 11 de noviembre de 2017 AUDIO Monòlegs de l'alcoiania (10/11/2017) Obélix no esconde su pasión por la vestimenta blanquiazul. Sobre este argumento se desarrolla el argumento del monólogo de Hermógenes Llopis y Paco Agulló. El texto puesto en escena en el Teatro Principal, nos traslada este viernes 10 de noviembre en la reposición realizada por Radio Alcoy, a la aldea gala de Asterix y Obélix. Todo ello para desvelar que los creadores de Asterix y Obélix son en realidad Remigio Carbonell y Alberto Ferrándiz.