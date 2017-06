The examples populate this alert with dummy content

EL CAFE DEL ALCOYANO “Estaremos donde quiera la afición” Juan Serrano, presidente del Alcoyano, tomó el café del Alcoyano en Ser Deportivos desde Premium Sport Café viernes, 23 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (22/06/2017) El presidente del Alcoyano, Juan Serrano, ha pasado por Ser Deportivos para tomar el café del Alcoyano desde Premium Sport Café. Con el presidente hemos hablado de diferentes asuntos de la actualidad del Alcoyano, confirmando que Kelme será la nueva marca del Alcoyano, la renovación de Álvaro García o la importancia que tiene la implicación de la afición para poder hacer un buen equipo.