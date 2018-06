The examples populate this alert with dummy content

CELEBRACIÓN "Este acto nace con la ilusión de seguir otros años" La Associació de Comerç i Serveis de la zona norte conmemora su 30 aniversario en la última jornada de la Setmana dels Barris sábado, 23 de junio de 2018 La Zona Norte auna este sábado la celebración del 30 aniversario de la Associació de Comerç i Serveis y la clausura de la Setmana dels Barris. Las aulas verdes muestran el esfuerzo de distintos colectivos por construir un barrio cohesionado, con el lema Fem Barri. Arantxa Chazarra, presidenta de la asociación de comerciantes y servicios antes de inaugurar el evento ha agradecido a las entidades colaboradoras y a los medios de comunicación su apoyo. "Por muchas ideas que tenga el comercio, sin su participación nada de esto sería posible". La presidenta expresó que la conmemoración del 30 aniversario "nace por la ilusión de que este acto se celebre todos los años". El recinto de las Aulas Verdes se ha llenado de demostraciones, con actividades lúdicas y festivas. Las actividades tienen caracter benéfico para Aspromín, por la venta del juego Pactum y de la paella de mediodía.