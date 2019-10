The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 4-0 CD ACERO Este Alcoyano no tiene rival El Alcoyano golea y consigue la novena victoria consecutiva y se convierte en el único equipo en categoría nacional que ha ganado todos sus partidos. El resultado final fue 4-0 -marcaron Moltó y 3 de Pau Franch domingo, 20 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano se mostró muy serio tanto en defensa como en ataque, además, también mostró una gran coordinación colectiva y un gran despliegue físico con una buena presión tras pérdida. En los primeros diez minutos Ruba, ya había forzado dos saques de esquina para los blanquiazules. En el minuto 20 en una cabalgada del extremo de Aranda, el CD Alcoyano marcaba el primero, Ruba asistía para que Moltó marcara. En el siguiente minuto Acevedo tuvo otra ocasión que el portero del Acero mandaba a córner. Machado, antes de salir lesionado, tuvo otra oportunidad en un remate acrobático que también paró Coronado. Vicente Parras tuvo que hacer el primer cambio por obligación entraba Pau Franch y salía Fran Machado lesionado. En el descuento el CD Acero tuvo su oportunidad pero Jose Juan evitó el gol que hubiera supuesto el empate. En la segunda mitad el CD Acero apretó al CD Alcoyano para buscar el empate pero se toparon contra un muro llamado Jose Juan que paró lo imparable. Tras una gran ocasión de los rojiblancos llegó el vendaval blanquiazul, hat-trick de Pau Franch para firmar otra goleada histórica, el primero vino tras un remate de cabeza, el segundo de rechace tras un gran disparo de Oscar Díaz que paró Coronado y el tercero en un uno contra uno Pau batía al cancerbero visitante. El CD Alcoyano es aún más líder tras la derrota del Alzira ante el Crevillent. Próximo partido el sábado 26 de Octubre ante el Hércules “B” a las 19:00 desde las 18:45 en Carrusel Deportivo Alcoy Once inicial: Jose Juan; Devesa, Raúl, Garcés, P.Carbonell; Moltó, Jony, Ruba, Acevedo; Oscar Díaz y F.Machado. También jugaron Pau Franch que entró por Machado, Diakité que entró por Moltó y Xato por Raúl González.